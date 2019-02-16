حراك المعلمين يتصاعد: مدير تربية يهدد بعقوبات.. ورئيس فرع النقابة يقطع إجازته!

2019/02/16 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا رئيس نقابة المعلمين العراقيين – فرع محافظة الأنبار عبد الله عبد شهاب، اليوم، المعلمين والمدرسين إلى المشاركة في الإضراب بشكل واسع.وقال بيان للنقابة تابعه “ناس” السبت (16 شباط 2019)، إن “الدكتور عبد الله عبد شهاب رئيس فرع الانبار لنقابة المعلمين العراقيين قطع إجازته المرضية لكي يلتحق بالجماهير من المعلمين والمدرسين […]

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