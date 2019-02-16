2019/02/16 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار عن القيام بحملة لتطهير نهر الفرات في قضاء الجبايش لتسهيل انسيابية المياه وزيادة التصاريف الواصلة الى الأهوار.

وذكر مدير الموارد حسين علي الكناني في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" شعبة الموارد المائية في الجبايش تواصل الاشراف ومتابعة الاعمال التي تقوم بها دائرة كري الانهر موقع ذي قار لتطهير نهر الفرات في قضاء الجبايش من الشمبلان والاوساخ والنباتات النهرية وازالة الترسبات الطينية".وأضاف، ان "الهدف من ذلك هو تسهيل انسيابية المياه وزيادة التصاريف الواصلة الى الأهوار وتأمين وصول المياه لمحطات الاسالة العاملة هناك"، لافتاً الى ان " هذه الاعمال نفذت بواسطة الكراءة النهرية {لارسا} والحفارات الساندة لها ".وفي سياق متصل اكد الكناني ان" المديرية تواصل التنسيق مع مديرية الموارد المائية في المثنى لرصد تصاريف نهر الفرات في منطقة التحادد بين المحافظتين بهدف ضمان تأمين وصول حصة محافظة ذي قار من عمود نهر الفرات".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حملة لكري نهر الفرات في الجبايش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حملة لكري نهر الفرات في الجبايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).