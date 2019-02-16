2019/02/16 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشهد طقس يوم غد الاحد، فرصة لهطول امطار متقطعة على بعض المناطق، فضلا عن اعتدال بسرعة الرياح.

وذكر المتنبئ الجوي نائل العلي في صفحته على فيسبوك ان "فرص هطول الأمطار تبقى يوم الأحد على المنطقة الوسطى وبالأخص بغداد وديالى وصلاح الدين وشمال واسط والمنطقة الشمالية وخصوصاً الشرقيه منها وعلى فترات قصيرة متقطعة".ولفت الى ان "الفرص ضعيفة في المنطقة الجنوبية والمناطق الوسطى الأخرى"، مبينا ان "المنطقة الغربية ستشهد أمطار متوسطة تزداد غزارة احيانا وبالأخص في مناطق القائم وما يحيطها خلال المساء والى صباح الأحد".وعن حركة الرياح قال العلي " الرياح السطحية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفي المنطقة الشمالية تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الاحد.. امطار في بغداد وهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الاحد.. امطار في بغداد وهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).