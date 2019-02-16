خبير قانوني لـ”المعلومة”: النظام الاساسي للاولمبية منافي لأبسط مبادئ الديمقراطية

2019/02/16 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد المستشار القانوني للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد، السبت, ان النظام الاساسي للجنة الاولمبية منافي لأبسط مبادئ الديمقراطية.وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “النظام الاساسي للجنة الاولمبية العراقية تتواجد فيه نقاط اجدها منافية لابسط مبادئ الديمقراطية”.واوضح أن “من بين النقاط، تمثيل الاتحادات الاولمبية في الجمعية العامة برئيس الاتحاد هو […]

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