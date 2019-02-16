عون العبادي.. سنستجوب وزير الصحة بشأن الطمر الأمريكي في هذه المناطق

2019/02/16 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، اليوم السبت، أن مجلس النواب سيستجوب وزير الصحة علاء العلوان بشأن قيام القوات الأمريكية بطمر

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