نجم نادي الشرطة.. يشعل صراع هدافي الدوري الممتاز

2019/02/16 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتلى نجم نادي الشرطة علاء عبد الزهرة، صدارة هدافي الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله ثنائية في مرمى الميناء اليوم السبت.وقاد عبد الزهرة القيثارة الخضراء

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