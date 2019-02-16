الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان يعقدان اجتماعا حاسما الليلة

2019/02/16 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكورستاني مساء اليوم السبت اجتماعا مهما لحسم مسألة توقيع الاتفاق الثنائي بين الجانبين.

وقال القيادي في الديمقراطي الكوردستاني للصحفيين عقب اجتماع مع حركة التغيير، ان وفد حزبه المتواجد في السليمانية سيعقد اجتماعا مساء اليوم في منزل كوسرت رسول علي النائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني.

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