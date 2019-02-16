الحزب الديمقراطي والتغيير يتوصلان الى اتفاق رسمي من 4 نقاط

2019/02/16 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد وفدان رفيعا المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير في السليمانية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، واعلنا عن الاتفاق على اربع نقاط.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، ان الجانبين سيشاركان في اجتماع برلمان كوردستان ليوم 18 شباط الجاري، وان الجانبين اتفقا على اربع نقاط.

واضاف البيان ان الجانبين صادقا على الاتفاق السياسي المبرم بين الجانبين.

تتمة..

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