عبدالمهدي خلال زيارته لمعرض بغداد: الكتاب لم يمت

2019/02/16 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، ان ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي ويدل على ان الكتاب لم يمت.

وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي ان الاخير "زار المعرض الدولي السنوي للكتاب المقام في بغداد، حيث تجول في اجنحة دور النشر واطلع على نتاجها العلمي والادبي، كما التقى بعدد من رواد المعرض وحيا المواطنين وأشاد بإقبالهم ومساهمتهم في هذه التظاهرة الثقافية".

واكد عبدالمهدي بحسب البيان، ان "ازدهار معارض الكتب في بغداد والمحافظات شيء ايجابي والاقبال عليها مفرح ويدل على ان الكتاب لم يمت كما يقال، والناس غير ملتصقة بمواقع التواصل فقط بل هناك مصادر للعلم والمعرفة والادب تقبل عليها وتتفاعل معها".

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