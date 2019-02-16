2019/02/16 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الممكن ان تتسبب المشروبات المحلاة صناعيا بأمراض القلب والاوعية الدموية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف مخاطر المشروبات المحلاة صناعيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف مخاطر المشروبات المحلاة صناعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).