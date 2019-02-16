ابو مهدي المهندس:نعاهد السيد داغر الموسوي باكمال مسيرة الدفاع عن العراق

2019/02/16 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

فقدنا اليوم أخاً عزيزاً ورفيق جهاد طالما كان سباقاً في الميادين والساحات بمقارعة الظلم والظالمين والإرهاب والدواعش المجرمين، حيث سطر رغم تقدمه في السن ملاحم بطولية مع مقاتليه الأفذاذ في اللواء السابع، إنه القائد السيد داغر الموسوي الذي إختاره الله تعالى الى جواره مساء اليوم.

ولا يسعني بهذه المناسبة الاليمة سوى ان نتقدم بالتعازي الى مقام المرجعية الدينية والشعب العراقي العزيز والى أبطال اللواء السابع وكافة تشكيلات ودوائر الحشد الشعبي وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل.

واننا في الوقت الذي نحتسب فيه السيد داغر ومرافقه شهداء أحياء أبرار عند رب كريم رحيم، فإننا نعاهده بإن نبقى أوفياء لخطه وجهاده ونكمل المسيرة في الدفاع عن العراق وشعبه وأرضه ومقدساته.

انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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