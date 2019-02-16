سيلينا غوميز تعود لجمهورها بالبيكيني

2019/02/16 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عادت المغنية الأمريكية، سيلينا غوميز، إلى استئناف نشاطها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد فترة انقطاع دامت 3 أشهر.وفي رابع منشور لها بعد غيابها عن الموقع الشهير، شاركت غوميز صورا لها وهي بلباس البحر “البيكيني”، مع أصدقائها، بمناسبة احتفال إحداهن بحفل توديعها للعزوبية، استعدادا للزواج.وارتدت المطربة الشابة (26 عاما) لباس بحر أبيض اللون، وأقراطا ذهبية، وبدت في غاية السعادة والانسجام مع أصدقائها المقربين.وكانت سيلينا غوميز قد تغيبت عن موقع “إنستغرام” منذ شهر سبتمبر/ أيلول، وأوضحت لجمهورها وقتها أنها في حاجة إلى الابتعاد عن العمل لفترة من الوقت من أجل التركيز على صحتها العقلية.وفي أول منشور لها بعد العودة إلى “إنستغرام”، حرصت سيلينا غوميز على تهنئة جمهورها بالعام الجديد 2019، وكان ذلك بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني.وتمكن نجم فريق يوفنتوس، و”أسطورة” ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو (33 عاما) في 2018، من أن يزيح غوميز (26 عاما) من أعلى القائمة السنوية الخاصة بأكثر المشاهير متابعة على “إنستغرام”، إذ يبلغ عدد متابعيه عبر المنصة الشهيرة حاليا 154 مليون متابع، بينما يبلغ عدد متابعيها 145 مليون متابع، دون أن تتمكن فنانة أخرى من التفوق عليها.وكانت سيلينا غوميز، دخلت مصحة للعلاج النفسي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل العلاج بشأن أمور متعلقة بالقلق والاكتئاب.

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