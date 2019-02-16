2019/02/16 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقطع تيفيرا المسافة بزمن ثلاث دقائق و31 ثانية و4 في المئة من الثانية بفارق 14 في المئة من الثانية عن الرقم السابق الذي سجله الكروج في شتوتغارت في 2 شباط/فبراير 1997.وتقدم تيفيرا (19 عاما) على مواطنه يوميف كيجيلتشا الذي كان على بعد جزء واحد في المئة من الثانية الأسبوع الماضي من تحطيم الرقم العالمي لسباق الميل داخل قاعة.وأعلن كيجيلتشا عن نيته تحطيم الرقم العالمي لسباق 1500 م.وبالفعل كان كيجيلتشا في طريقه لتحطيم الرقم، بيد ان تيفيرا، بطل العالم داخل قاعة للمسافة عينها، بقي ملاصقا له وتخطاه بعد جرس اللفة الأخيرة، ليسجل الوصيف زمنا قدره 3:31,58 دقائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإثيوبي تيفيرا يحطم رقم الكروج في 1500 م داخل قاعة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإثيوبي تيفيرا يحطم رقم الكروج في 1500 م داخل قاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).