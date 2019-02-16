وفاة القيادي في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي إثر حادث مروري على الطريق السريع

2019/02/16 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي، السبت،

اثر حادث سير مؤسف بين محافظتي البصرة وذي قار.

واكدت مديرية الاعلام الحربي في بيان تلقت آفاق نسخة منه، إن" آمر

اللواء السابع في الحشد الشعبي السيد داغر الموسوي توفي، مساء

اليوم، اثر انقلاب العجلة التي كان يستقلها بين محافظتي البصرة وذي

قار.



وأضاف، أن الحادث ادى الى وفاة آمر اللواء السابع بالحشد

الشعبي داغر الموسوي

وقال مدير مستشفى الفيحاء في البصرة، الدكتور رعد خميس في تصريح خاص

للمربد إن الموسوي قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

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