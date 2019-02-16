وكالة صدى الاعلام تنعى القائد السيد داغر الموسوي آمر اللواء السابع

2019/02/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بسم الله الرحمن الرحيم( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )

تتقدم وكالة صدى الاعلام بأحر ايات التعازي والموآساة الى ذوي ومحبي المجاهد القائد السيد داغر الموسوي آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي بعد ان وافته المنية اثر تعرضة لحادث مؤسف سائلين المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته الخلد ويلهم ذويه الصبر والسلوان على فراقه .

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