ايفون تخص الصين بتصميم جديد

2019/02/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر تقرير إخباري أن شركة أبل الأميركية ستطلق في وقت لاحق من شباط

الجاري، نسخا حمراء اللوان من هاتفي آيفون "إكس أس"، وآيفون "إكس أس

ماك".

وهذان الهاتفان، اللذان أطلقتهما أبل في 2018، متوفران الآن بثلاثة

ألوان هي: الأسود والفضي والذهبي.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النسخ الجديد مع نهاية شباط

الجاري.وأشار إلى أن الهاتف الأحمر مخصص لعشاق آيفون في الصين، حيث انخفضت

مبيعات أبل هناك، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستطلق الهاتف

الجديد في مناطق أخرى من العالم.من جانبها، لم تصدر الشركة الأميركية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي

صحة التقرير.وانخفضت شحنات أبل المرسلة إلى الأسواق الصينية في الربع الرابع من

عام 2018، بنسبة بلغت 20 بالمئة، وأرجع خبراء الأمر إلى أسباب عدة

منها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فضلا عن ركود أصاب سوق

الهواتف الذكية بالصين.واختيار أبل للوان الأحمر خطوة له دلالة هامة في الصين، إذ يعتبر

هذا اللون رمزا قويا في "بلاد التنين" ويشير إلى الحظ والازدهار،

ويطغى كثيرا على احتفالات كثيرة مثل رأس السنة الصينية وغيرها.

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