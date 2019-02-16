“باناسونيك” تصنع كاميرات متطورة في روسيا

2019/02/16 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وكلاء “باناسونيك” في موسكو أن شركتهم ستتعاون مع شركة “MERLION”، لإنتاج كاميرات وأجهزة مراقبة متطورة في روسيا.ومن المقرر أن تنتج الشركتان كدفعة أولى، 3 أنواع من كاميرات المراقبة: كاميرا “WV-S2131LRF” التي تستخدم للمراقبة داخل المباني والشركات والأماكن المغلقة، وكاميرا “WV-X6531NRF” المخصصة للمراقبة على الطرقات، وكاميرا “WV-S1132RF” متعددة الاستخدامات.وتكمن أهمية هذه […]

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