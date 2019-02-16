2019/02/16 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، وذلك على هامش المؤتمر الأمني الدولي المنعقد بمدينة ميونخ الالمانية .

بارزاني عقد منذ وصوله الخميس الى المانيا سلسلة لقاءات على هامش مشاركته بالمؤتمر مع وزراء ومسؤولين ودبلوماسيين من مختلف دول العالم المشاركة في المؤتمر للتباحث في ملفات مشتركة.

ويعد هذا المؤتمر الذي يُعقد في مدينة ميونيخ سنويا من اهم الفعاليات الامنية في العالم، حيث انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة.

ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم ، ويشارك في دورته السنوية زعماء عالميون بينهم العديد من زعماء القوى العظمى.

ويعقد المؤتمر في شهر فبراير/ شباط من كل سنة في مدينة ميونيخ الألمانية.



وتقتصر فعالياته على الاجتماعات والنقاش دون بيانات ختامية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان عدداً من اللقاءات مع مسؤولين بارزين من المشاركين في مؤتمر ميونخ، من بينهم وزيري الدفاع البريطاني ، والتركي ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، ووزير الخارجية الإيراني ووفد برلماني الماني ، فيما كان له لقاءات اخرى امس الجمعة من بينها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يجتمع بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يجتمع بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).