2019/02/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم، بمدينة السليمانية، الأوضاع السياسية في كوردستان والعراق والمنطقة.وقال بيان المجلس تلقى “ناس” نسخة منه، السبت (16 شباط 2019)، أن الاجتماع “بحث أيضا أوضاع محافظة كركوك والمناطق الكردستانية المستقطعة ومسجدات المباحثات حول الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن اقليم كوردستان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور برهم صالح: اجتماع للاتحاد الوطني يبحث مصير “المناطق الكردستانية المُستقطعة”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور برهم صالح: اجتماع للاتحاد الوطني يبحث مصير “المناطق الكردستانية المُستقطعة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).