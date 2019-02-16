إصابة شخصين بنيران قناص وسقوط هاونات على قريتين شمال شرق بعقوبة

2019/02/16 | 21:53

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت، بان شرطيا ومدنيا اصيبا بجروح بنيران قناص، فيما سقطت قنابر هاون في قريتين شمال شرق بعقوبة.





وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شرطيا اصيب بأطلاقة قنص من قبل داعش في نقطة مرابطة قرب قرية زاغنية (١٤كم شمال شرق بعقوبة )".

واضاف المصدر، ان "ثلاث قنابر هاون سقطت قرب منزل سكني في قرية خرنابات (١١كم شمال شرق بعقوبة)، ما اسفر عن اصابة مدني واللحاق اضرار مادية بالمنزل".

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن أربعة من مسلحي تنظيم داعش قتلوا بقصف في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش قصف مضافة لتنظيم داعش في أطراف بساتين المخيسة ضمن

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الصائغ، اليوم السبت، "استعداد" القوات العراقية لأحباط أي "مخططات" أميركية لنقل قوات أجنبية او "ارهابية" من سوريا الى العراق.

وقال الصائغ في حديث لـ(

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن امرأة لقت مصرعها اثر حريق اندلع داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا اندلع داخل دار في شارع السفير بمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

واضاف، أن &quo

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