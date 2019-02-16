بالوتيلي يسجل مجددا ومرسيليا يتقدم للمركز الرابع بالدوري الفرنسي

2019/02/16 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع بيب جوارديولا أن “يعاني” فريقه مانشستر سيتي حين يواجه نيوبورت كاونتي المنافس في دوري الدرجة الرابعة الانجليزي لكرة القدم في الدور الخامس لكأس الاتحاد يوم السبت.

وحث المدرب الإسباني لاعبيه على التأقلم مع أرضية ملعب رودني باريد.

وتصدر مايكل فلين مدرب نيوبورت، الذي يحتل حالي المركز 15 في دوري الدرجة الرابعة، عناوين الصحف حين أطاح بفرق كبيرة من كأس الاتحاد وفاز على ليستر سيتي وميدلسبره.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة “سنواجه مشاكل لأن لاعبيهم أطول وأقوى من لاعبينا.



كما أنهم سيكونون أفضل منا في بعض الأمور.

“استعددنا للمباراة ونكن كل الاحترام للمنافس الذي خاض مسيرة رائعة في البطولة وانتصر على ليستر سيتي وميدلسبره.



ما أنجزوه كان رائعا”.

وأضاف “نحن مستعدون للمباراة فهذه ليست المرة الأولى التي نخوض فيها مباراة في الكأس خارج أرضنا في مواجهة منافس من درجة أدنى.



لكنني أؤكد لكم أننا سنخوض المباراة بمنتهى الجدية”.

واعتادت تشكيلة سيتي التي تضم لاعبين يقدرون بملايين الجنيهات على خوض مباريات على الأرضية الجيدة بملعب الاتحاد وغيرها من الملاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.



لكن هذه التشكيلة ستواجه اختبارا حقيقيا على أرض استاد رودني باريد وهو ملعب نيوبورت كاونتي إضافة لفريقين آخرين للرجبي في ويلز.

واعترف جوارديولا بصعوبة تطبيق طريقة اللعب المعتادة التي تعتمد على تناقل الكرة والتحرك بعدها لكنه قال إن تشكيلة سيتي حامل اللقب قادرة على إيجاد الحلول.

وقال جوارديولا “شاهدت مباريات هنا في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وكانت جميع الملاعب سيئة.

“الآن أصبحت معظم الملاعب مثالية.

“هذا هو الاختلاف الكبير الذي حدث في إنجلترا.



الآن يمكنك اللعب بطرق مختلفة وهو ما لم يكن متاحا من قبل”.

وأضاف “علينا التكيف مع الملعب الذي سنراه غدا.



يجب أن نلعب كرات طويلة وبسرعة.

“لن تجني شيئا إذا اشتكيت.



هم أصحاب الأرض وعلى لاعبينا التأقلم مع الوضع”.

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