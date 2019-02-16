جريزمان يقود أتليتيكو المتواضع لفوز صعب على رايو فايكانو

2019/02/16 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز أنطوان جريزمان الشباك بتسديدة مباشرة غيرت اتجاهها ليفوز أتليتيكو مدريد 1-صفر على مستضيفه رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ويضع حدا لهزيمته في آخر مباراتين.

وعانى أتليتيكو في مواجهة رايو صاحب المركز 18 لكنه خطف الفوز بهدف متأخر ليتقدم إلى المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن برشلونة الذي يستضيف ريال بلد الوليد في وقت لاحق من يوم السبت.

وحصل رايو على أفضل فرصة في الشوط الأول إذ كاد أدريان إمباربا أن يهز الشباك فيما أنقذ يان أوبلاك حارس أتليتيكو فرصة من راؤول دي توماس في بداية الشوط الثاني.

وكسر أتليتيكو حالة التعادل عندما هيأ ألفارو موراتا الكرة أمام جريزمان الذي سدد في مرمى ستول ديميتريفسكي.

وقال دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو الذي شارك كبديل عقب عودته من الإصابة «كنا نعلم أن هنا باستاد بالساس يضغط رايو بشدة على منافسيه وحجم الملعب صعب».

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