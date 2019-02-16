جنازة سالا| تواجد مدرب كارديف وتجاهل شقيقة الراحل للصحافة

2019/02/16 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتواجد نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي في جنازة الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم الفريق الذي انتقل إليه للتو، قبل وفاته في حادث الطائرة الشهير.

وأقيمت مراسم الوداع في بلدة بروجريسو بالأرجنتين، حيث وصف وارنوك الحدث بأنه يوم عاطفي للغاية، مؤكداً أنه لم يعرف شيئاً كذلك في 40 عاماً من التدريب.



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وظهرت رومينا سالا شقيقة اللاعب الراحل في رداء كبير على الرأس متجاهلة الصحافة المحتشدة أمام منزلها قبل ركوب سيارتها باتجاه موقع الجنازة.

واحتشد الآلاف من المواطنين لتوديع المهاجم في الصالة الرياضية لنادي طفولته سان مارتين، الذي يبعد 334 ميلاً تقريباً عن العاصمة بوينوس أيرس.

يذكر أن سالا الذي توفي عن عمر يناهز 28 عاماً، كان أغلى صفقة في تاريخ كارديف، حيث عاد إلى نانت الفرنسي لتوديع زملائه، قبل أن تختفي طائرته في طريقها إلى ويلز، ليتم استخراج جثمانه لاحقاً.





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