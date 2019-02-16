2019/02/16 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مكافحة اجرام النجف تعلن اعتقال عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة

16/02/2019 21:50:00 PM |

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واع/النجف/م.ا

اعلنت شرطة النجف،اليوم السبت، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة بعد ثلاث ساعات من ارتكاب جريمة.

وذكر الناطق الرسمي باسم شرطة النجف المقدم مقداد الموسوي في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مديرية مكافحة الاجرام مكتب مكافحة إجرام الكرار تلقت بلاغا من احد المواطنين عن تعرض داره للسرقة تحت تهديد السلاح وكانت المسروقات مخشلات ذهبية ومبالغ نقدية بعملات عراقية واجنبية مختلفة".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة محافظة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي ومدير مكافحة الاجرام العقيد رافع الربيعي ومجموعة من ضباط ومنتسبي مكتب مكافحة إجرام الكرار"، مشيراً الى أنه "بعد جمع الادلة والمعلومات والاطلاع على دار المواطن تم تحديد عدة أشخاص كانوا مصدر شك في ارتكاب الجريمة وبالفعل تم التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم بعد ثلاث ساعات من تنفيذ الجريمة".

وأضاف الموسوي أن "من بين أفراد العصابة كانت امرأة سبق وأن عملت خادمة في دار المواطن الذي تعرض للسرقة وتم احالة العصابة للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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