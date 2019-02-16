أربع نقاط تنهي جدل الاتفاق السياسي بين الديمقراطي والتغيير

2019/02/16 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، التوصل لاتفاق مكون من أربع نقاط، بعد اجتماع في السليمانية استغرق خمس ساعات.وجاء في البيان الختامي للاجتماع، إنه” في ظل أجواء ودية ومحادثات صريحة ومسؤولة، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية ومفاوضات تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة بإقليم كردستان والاتفاقية السياسية بين الطرفين”.وأوضح البيان أن الوفدين اتفقا على اربعة نقاط: […]

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