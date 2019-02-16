القبض على عصابة للسطو المسلح بينهم امرأة في النجف

2019/02/16 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مكافحة إجرام النجف تلقى القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على دور احد المواطنين بعد ثلاث ساعات من ارتكابهم للجريمة.وقالت الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة النجف المقدم الحقوقي مقداد الموسوي في بيان، تلقت وكالة وطن نسخة منه، انه” ظهر هذا اليوم تلقت مديرية مكافحة الاجرام مكتب مكافحة إجرام الكرار بلاغا من احد المواطنين […]

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