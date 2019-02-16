حسن نصر الله ينفي وجود

2019/02/16 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، وجود أي نفوذ أو خلايا للحزب في فنزويلا أو أمريكا الجنوبية.وقال نصر الله في خطاب متلفز، خلال إحياء ذكرى "القادة الشهداء"، إنه ليس لدى حزبه أي تنظيم في الخارج.ورد بذلك على اتهامات أمريكية سابقة للحزب، بوجود خلايا نشطة له في فنزويلا، معربا في الوقت نفسه عن التضامن مع "فنزويلا بشأن العدوان الأمريكي".وخلال مقابلة متلفزة مطلع فبراير/شباط الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "حزب الله" لديه "خلايا نشطة" في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.وتطرق نصر الله في خطابه إلى مؤتمر وارسو، ووصفه بأنه "هزيل وهش".وعُقد المؤتمر في العاصمة البولندية، الأربعاء والخميس الماضيين، بدعوة من واشنطن، من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية في إطار "مواجهة إيران".وحضره إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، برعاية أمريكية.واعتبر الأمين العام أن "المستهدف من هذا المؤتمر هو القضية الفلسطينية التي كانت غائبة عنه"، مؤكدا أن الاجتماع "لا يخيفنا (..) ووضعنا اليوم أفضل بكثير".

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