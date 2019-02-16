السيد عمار الحكيم يعلن التضامن مع نقابة المعلمين ويتعهد بدعم المطالب

2019/02/16 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم التضامن مع نقابة المعلمين على احقية المطالب المطروح من قبلها.

وذكر بيان لمكتبه في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السيد عمار الحكيم اعلن عن التضامن مع نقابة المعلمين على احقية المطالب المطروح من قبلها باعتبارها مشروعة وتسهم في بناء مؤسسات الدولة".وتعهد السيد عمار الحكيم" بالعمل على دعم مطالبها الى رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا الى" اهمية ان يكون هناك دور أعلامي مميز لهذه المهمة فضلا عن اكمال تشريع قانون الخدمة التربوية وقانون حماية المعلم".كما جدد رئيس تحالف الإصلاح والاعمار المطالبة" بعدم تعطيل مؤسسات الدولة من خلال الاعتصامات وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق".انتهى

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