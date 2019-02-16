المرور توجه تنويها للمواطنين اصحاب السيارات الخصوصي

2019/02/16 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة اصحاب المركبات الذين سجلوا مركباتهم في موقع تسجيل التاجيات الى مراجعة الموقع اعتبارا من يوم غد لثتبيت لوحاتهم. وذكر بيان لمديرية المرور العامة ” ان المديرية تدعو المواطنين من اصحاب المركبات الذين سجلوا مركباتهم في موقع تسجيل التاجيات الى مراجعة الموقع اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 2/17 لغرض تثبيت لوحاتهم […]

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