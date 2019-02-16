هل تتجاهل موسكو الأسد من أجل أنقرة؟

2019/02/16 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الكاتبة ليوبوف شفيدوفا إن الأميركيين لم يعودوا يمثلون أكبر مشاكل سوريا، لأنهم قرروا الانسحاب من البلاد لكن النظام السوري منشغل الآن

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