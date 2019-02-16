حل سياسي في سوريا أم سياسة الأرض المحروقة؟

2019/02/16 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن أكثر المصطلحات التي ضحكوا وما زالوا يضحكون بها على الشعب السوري مصطلح «الحل السياسي».ولطالما سمعنا من كل القوى الإقليمية والعربية

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