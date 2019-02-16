مجلس العموم البريطاني: مبيعات الأسلحة للسعودية غير قانونية ويجب حظرها

2019/02/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت لجنة بمجلس العموم البريطاني إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية، وفق ما نقلت اليوم السبت صحيفة "ذا غارديان"، مشيرة

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