ديالى.. التميمي: الوضع المائي لنهر ديالى تحت السيطرة

2019/02/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي ، اليوم السبت، أن الوضع المائي لنهر ديالى وكذلك سد حمرين تحت السيطرة ولا توجد مخاوف من غرق اي منطقة.وقال

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