العمل تقرر شمول 30 ألف أسرة في نينوى براتب الرعاية

2019/02/16 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم السبت ، شمول (30)، الف اسرة من المتقدمين لراتب الرعاية الاجتماعية خلال عام ٢٠١٦ من غير المبحوثين اجتماعيا في المحافظة، ومنهم النازحون الى اقليم كردستان.

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