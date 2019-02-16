الجيش الاسرائيلي: الميليشيات الايرانية تقتل العرب السنة والشيعة بـ4 دول بينها العراق

2019/02/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي يوم السبت من اسماهم "الميلشيات الايرانية" بقتل العرب السنة والشيعة في اربع دول بينها العراق.

وقال ادرعي اليوم، انه "إذا كان التطبيع (أي مع اسرائيل) خيانة فماذا عن محاربة إيران للعالم العربي وقتل ميليشياتها في لبنان اليمن سوريا العراق للعرب من السنّة والشيعة"؟ حسب تعبيره.

وتساءل ايضا "فما يعني ان يكون قادة الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط أمثال حزب الله و حماس في طليعة المغردين؟ يعلمون ان العالم بات أذكى من شعاراتهم الفارغة".

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