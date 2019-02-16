المرور العامة تدعو اصحاب المركبات المسجلين بموقع التاجيات لتثبيت لوحاتهم

2019/02/16 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت المرور العامة، السبت، اصحاب المركبات المسجلين بموقع تسجيل التاجيات لتثبيت لوحاتهم للخصوصي فقط اعتباراً من يوم غد.وقال الرائد فادي الخزعلي من إعلام المرور في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مديرية المرور تدعو المواطنين من اصحاب المركبات من الذين سجلوا مركباتهم الخصوصي في موقع تسجيل التاجيات مراجعة الموقع اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/2/2019”.وأضاف أنه “لغرض تثبيت لوحاتهم مع الاعتذار الشديد عن التأخير والذي هو خارج إرادة المديرية”.

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