2019/02/16 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت طائرة خاصة من طراز "غلف ستريم جي 4" بأمان في مطار في مطار

أونتاريو الدولي، جنوب كاليفورنيا، لفقدانها إحدى عجلاتها.وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إيان غريغور "إن الطائرة

فقدت عجلة أثناء مغادرتها مطار لوس أنجلوس الدولي وقامت بالتحليق

الدائري فوق أونتاريو لحرق الوقود، في حين كانت الوجهة الأصلية

للطائرة هي كابو سان لوكاس، المكسيك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. هبوط اضطراري لطائرة في امريكا والسبب !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. هبوط اضطراري لطائرة في امريكا والسبب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).