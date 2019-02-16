اتفاق بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير بشأن حكومة الإقليم

2019/02/16 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الى حركة التغيير، اليوم السبت،

اتفاق الطرفين بشأن المناصب في حكومة اقليم كردستان والجلسة الافتتاحية لبرلمان

الاقليم.

وقال

عضو الوفد روز نوري شاويس في بيان، عقب الاجتماع مع الحركة، إن “الجانبين

اتفقا على تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك حول المناصب فيها”، مبينا أنهما

“سيشاركان في الجلسة الافتتاحية لبرلمان كردستان يوم الاثنين المقبل”.

وأضاف

شاويس، ان “الاجتماع قطع خطوات كبيرة”، لافتا الى ان “المشروع

سيقدم الى قيادة التغيير والديمقراطي للمصادقة عليه”.

وكان

الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير الكردية قد عقدا اجتماعا بمحافظة

السليمانية، في وقت سابق من اليوم السبت، لحسم المناصب، قبل يومين من

تشكيل حكومة الإقليم.

وكانت

حركة التغيير الكردية، الخميس (14 شباط 2019)، عزمها عقد اجتماع ثان مع الحزب

الديمقراطي الكردستاني لحسم موقفها النهائي من المشاركة بحكومة الإقليم المقبلة من

عدمها، لافتة إلى أن الاجتماع السابق مع الديمقراطي لم يتوصل إلى أية نتائج تتعلق

بالحسم.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني

وحركة التغيير قد أعلنا، الثلاثاء 15 كانون الثاني الماضي، إتفاقهما

على تشكيل لجنتين مشتركتين لـ”توحيد الرؤى” بشأن حكومة إقليم كردستان

المقبلة وبرنامج عملها، وذلك عقب إجتماع مشترك في السليمانية..

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