الهلال السعودي يفوز علي الاتحاد السكندري بثلاثية في كأس زايد للأندية

2019/02/16 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إنه ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تورونتو إف.سي الكندي.

وأضاف الهلال في بيان مقتضب في حسابه في تويتر أن لاعب يوفنتوس السابق وقع العقد في لوس أنجليس في أمريكا لمدة ثلاثة مواسم وسينضم للفريق خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

ونشر الهلال مقطع فيديو للاعب الإيطالي وهو يوقع العقد مع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما “لا أطيق انتظار الذهاب إلى هناك (السعودية).



أراكم قريبا”.

وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وبعد ثلاث سنوات رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.

وحصد جيوفينكو ثلاثة ألقاب في البطولة الكندية كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قبل الخسارة أمام وادي الحجارة المكسيكي بركلات الترجيح.

وفشل تورونتو في بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري المحترفين الأمريكي في الموسم الماضي.

وأحرز اللاعب قصير الطول 68 هدفا في 114 مباراة في الدوري مع تورونتو.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013.

ويأتي التعاقد مع جيوفينكو بعد ساعات من إعلان الهلال انفصاله عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدربا جديدا.

ويتصدر الهلال الدوري وله 40 نقطة من 17 مباراة متقدما بثلاث نقاط على النصر.

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