العربية الموحدة: نرفض عودة كركوك لما قبل “خطة فرض القانون”

2019/02/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس جددت الجبهة العربية الموحدة، في محافظة كركوك، اليوم، رفضها القاطع بشأن عودة أوضاع المحافظة إلى ما قبل تاريخ (16 – 10 – 2017)، والمتمثلة بخطة فرض القانون.وقال بيان العربية الموحدة، تلقى “ناس” نسخة منه ، السبت (16 شباط 2019)، “تحذر الجبهة من الفتنة التي من الممكن ان تحدث جراء الاتفاقيات والصفقات […]

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