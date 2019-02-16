نائب: عبدالمهدي يحتاج “باج مختوم من المسلحين” لدخول هذه المناطق!

2019/02/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعد ان اتهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، امس الجمعة، مَن وصفهم بـ “المليشيات المسلحة” بمنع النازحين في العراق من العودة الى مناطق سكناهم، اتهم النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، السبت، “اجنحة مسلحة تستغل اسم الحشد الشعبي لتحقيق مصالحها الشخصية، حيث تقوم بمنع النازحين من العودة لديارهم في المحافظات صلاح الدين […]

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