البلجيكية اليسي ميرتنز تتوّج ببطولة قطر للمرة الأولى

2019/02/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتوّجت البلجيكية اليسي ميرتنز، اليوم السبت، بلقب بطولة قطر الدولية للتنس للمرة الأولى في التاريخ.وتغلبت اليسي ميرتنز على الرومانية سيمونا هاليب في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين لمجموعة، بواقع 3-6و6-4 و6-3.بذلك، أصبحت اليسي ميرتنز ثاني بلجيكية تفوز باللقب بعدما سبقتها جوستين هينان.وتعد بطولة قطر الدولية إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 11 فبراير/ شباط الجاري لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 3 ملايين و173 ألف دولار.

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