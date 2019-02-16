الأهلي يكتفي بهدف وحيد في الإنتاج في مباراة إهدار الفرص السهلة

2019/02/16 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر داوى الأهلي المصري جروحه الأفريقية بالفوز أمام الإنتاج الحربي بهدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.المارد الأحمر بدأ اللقاء هجوميًا، وفي الدقيقة الرابعة، استلم حسين الشحات بينية رائعة من وسط الملعب، وانطلق من الجهة اليمنى، ليمررها داخل منطقة الجزاء إلى ناصر ماهر، إلا أن عامر عامر؛ حارس الفريق الحربي، أمسك بالكرة قبل تسديدة ماهر.

وفي الدقيقة 16 جاءت أولى الفرص الخطيرة للإنتاج، بعدما سلّم أحمد رؤوف بينية متقنة إلى دياوارا، المنفرد بشريف إكرامي؛ حارس الأحمر، لكن تسديدته خارج الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للشياطين الحمر في الدقيقة 23 من ركلة ثابتة سددها التونسي علي معلول قوية، لكن حارس الإنتاج تصدى لها.



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ومن جملة رائعة بين علي معلول ورمضان صبحي، كاد الأهلي أن يحرز هدفه الأول في الدقيقة 36 بعدما تمريرات ثنائية بينهما، انتهت بعرضية من التونسي داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الحربي شتت الكرة قبل رأسية جونيور أجايي.

وأضاع حسين الشحات فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعدما مرر رمضان صبحي له الكرة خلف المدافعين، لينفرد بحارس المرمى، لكنه فضل التسديد في الزاوية الضيقة إلا أنها سكنت الشباك من الخارج.

الإنتاج كاد أن يخدع إكرامي في الدقيقة 42 بتسديدة مباغتة من محمد مسعد من خارج منطقة الجزاء إلا أنها بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي نهاية الشوط الأول، اضطر مختار مختار؛ المدير الفني للإنتاج، بإجراء تغيير إضراري بخروج أحمد مجدي ودخول عبد الرحمن رمضان، لإصابة الأول.

وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة، أحرز عمرو السولية هدف الأهلي الأول بعد خطأ دفاعي وتشتيت خاطئ للكرة، لتصل إلى السولية على حدود منطقة الجزاء ويسددها مباشرة في منتصف الشباك.

🕕49: عمرو السولية يسجل الهدف الاول للأهلي#الإنتاج_الحربي 0#الأهلي 1 pic.twitter.com/W2Oh1xKYXs— جول مصر (@goaleg) ١٦ فبراير ٢٠١٩فرصتان محققتان ضاعتا على الشياطين الحمر في الدقيقة 58، الأولى من الشحات الذي استلم عرضية من رمضان صبحي، وكان منفردًا تمامًا بالحارس، لكنها كسابقتها سددها في الشباط من الخارج، والثانية بعدما أرسل محمد هاني عرضية أرضية داخل المنطقة، تألق عبد الرحمن فاروق؛ مدافع الإنتاج، وأبعدها من أمام جونيور أجايي، الذي كان واقفًا على خط المرمى.

وأنقذ معلول فرصة خطيرة للإنتاج في الدقيقة 64، بعدما أرسل أحمد شديد قناوي عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن التونسي أبعدها من أمام مهاجم الفريق الحربي.

وقرر حكم المباراة بعد هذه الفرصة، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه محمود حمادة بعد اعتدائه بدون كرة على رمضان صبحي، مع إنذار الأخير.

مسلسل الفرص الضائعة واصله لاعبو الشياطين الحمر، حيث ضاعت فرصة أخرى مؤكدة بين رمضان صبحي وأجايي، بعدما مرر رمضان الكرة إلى الأخير المنفرد بالحارس، لكنه فضل إعادة الكرة إلى صبحي، ليبعدها المدافع قبل أن تصل له، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0 لصالح الشياطين الحمر.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 42 محتلًا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس.

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