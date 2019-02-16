الأهلي يتغلب علي الانتاج الحربي بهدف نظيف بالدوري المصري

2019/02/16 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق النادي الأهلي انتصار هاما ببطولة الدوري المصري بعد أن تخطى عقبة مضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-0)، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

سجل هدف المباراة نجم اللقاء المتألق عمرو السولية مستغلاً خطأ دفاعي للإنتاج في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي شهدت طرد محمود حماده لاعب وسط الإنتاج في الدقيقة 66.

وحصد الأهلي فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 42 نقطة في المركز الثالث وللأهلي 3 مؤجلات أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري وتجمد رصيد الإنتاج بقيادة مدربه مختار مختار عند 31 نقطة في المركز الخامس.

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