المريخ يبلغ قبل نهائي كأس العرب على حساب مولودية الجزائر

2019/02/16 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل المريخ السوداني إلى قبل نهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه الكبير 3-صفر على ضيفه مولودية الجزائر في إياب دور الثمانية للبطولة اليوم السبت.

وجاء تأهل المريخ إلى المربع الذهبي بنتيجة 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد تعادل الفريقين سلبيا في الذهاب بالجزائر الشهر الماضي.

وانضم المريخ إلى النجم الساحلي الذي بلغ المربع الذهبي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

وأحرز محمد الرشيد هدف السبق للمريخ بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء مستغلا خطأ من فريد شال حارس الضيوف الذي سقطت منه الكرة ليسددها الرشيد مباشرة في الشباك بالدقيقة 25.

وانفرد محمد عبد الرحمن، هداف البطولة، بمرمى المولودية ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 32 قبل أن يجعل اللاعب ذاته النتيجة 3-صفر إثر هجمة مرتدة أسكنها مرمى شعال في الدقيقة 68.

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