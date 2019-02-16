2019/02/16 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المرور تدعو اصحاب المركبات المسجلين بموقع التاجيات لتثبيت لوحاتهم

16/02/2019 22:00:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

دعت المرور العامة،اليوم السبت، اصحاب المركبات المسجلين بموقع تسجيل التاجيات في بغداد لتثبيت لوحاتهم للخصوصي فقط اعتباراً من يوم غد.

وذكر الرائد فادي الخزعلي من إعلام المرور في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مديرية المرور تدعو المواطنين من اصحاب المركبات من الذين سجلوا مركباتهم الخصوصي في موقع تسجيل التاجيات مراجعة الموقع اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/2/2019".

وأضاف أنه "لغرض تثبيت لوحاتهم مع الاعتذار الشديد عن التأخير والذي هو خارج إرادة المديرية".

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