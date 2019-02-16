2019/02/16 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

والمشهداني: للمكون السني 12 هيأة مستقلة و65 منصب سيادي موزع بين مدير عام ووكيل

تأریخ التحریر: : 2019/2/16 22:28

• 0 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والمشهداني: للمكون السني 12 هيأة مستقلة و65 منصب سيادي موزع بين مدير عام ووكيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والمشهداني: للمكون السني 12 هيأة مستقلة و65 منصب سيادي موزع بين مدير عام ووكيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).