السيد عمار الحكيم يدعو وزير الخارجية لتثبيت حيادية العراق وابتعاده عن المحاور الدولية

2019/02/16 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، السبت، وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى تثبيت حيادية العراق وابتعاده عن المحاور الدولية.

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف، ان "السيد عمار الحكيم استقبل وزير الخارجية محمد علي الحكيم؛ وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة ومكانة العراق في المرحلة القادمة".ودعا السيد عمار الحكيم، بحسب البيان؛ الخارجية العراقية الى "تثبيت حيادية العراق الايجابية وابتعاده عن المحاور الدولية وتأكيد اهلية العراق بما يمتلكه من تنوع لان يكون جسرا للتواصل بين فرقاء المنطقة لا ساحة لإدارة الصراعات".وشدد على "ضرورة ان يكون اداء البعثات والسفارات انعكاسا طبيعيا للبرنامج الحكومي"، مطالباً الخارجية بــ "تبيان اولويات العراق في المرحلة القادمة وعلى رأسها الخدمات وفرص العمل واهمية الدعم الدولي في ذلك بحكم ان العراق المستقر فيه امن واستقرار المنطقة والعالم".انتهى

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