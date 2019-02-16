لافروف يصف جافين وليامسون بوزير “الحرب” البريطاني

2019/02/16 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من اتهام وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون موسكو بمحاولة “دفع الغرب إلى سباق تسلح جديد” في خطاب عدائي، وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه وزير الحرب البريطاني.

وخلال كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الجمعة اتهم وليامسون روسيا “بنشاط غير قانوني” في البر والبحر ودعا موسكو إلى إعادة ضبط علاقتها مع الدول الغربية عبر الحوار.

وتحدث لافروف في المؤتمر اليوم السبت واغتنم الفرصة للرد على وليامسون لدى سؤاله عن الوضع الأمني في القطب الشمالي.

وقال لافروف “نريد أن نفهم ما نوع التفويض الذي سيحصل عليه حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي”.

وأضاف “إذا استمعت إلى بعض الأشخاص مثل وزير الحرب، عذرا، آسف وزير الدفاع في المملكة المتحدة فربما تحصل على انطباع بأنه لا يحق لأحد باستثناء حلف الأطلسي أن يكون في أي مكان”.

وليست هذه المرة الأولى التي يشتبك فيها لافروف ووليامسون لفظيا.

ففي العام الماضي، بعد أن قال وليامسون إن على روسيا أن “تبتعد وتلتزم الصمت”، رد لافروف حينها قائلا إن الوزير البريطاني “ربما يفتقر إلى التعليم”.

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