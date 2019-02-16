احمد عبد السادة يكتب عن الفرق بين أخلاقية الشاعر الكبير أدونيس ولا اخلاقية شعراء وفناني الـ MBC عراق

2019/02/16 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

موقف "أدونيس" يفضح ويدين المرتزقـــة العراقيين الذاهبين للسعودية.

أحمد عبد السادة

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